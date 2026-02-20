Arealva - Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no início da tarde desta sexta-feira (20), em Arealva (41 quilômetros de Bauru), após descumprir medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar da avó da namorada, de 73 anos.

De acordo com o delegado Roberto Cabral Medeiros, o investigado foi preso em flagrante no último dia 20 de janeiro pelos crimes de ameaça e dano contra a idosa, após o registro de boletim de ocorrência (BO) na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru.

Na ocasião, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, deferidas pelo Judiciário. Porém, nesta sexta, a Polícia Civil recebeu a informação de que ele, já em liberdade, estaria descumprindo a ordem judicial ao continuar na casa onde moram idosa, filha e neta.