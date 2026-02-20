20 de fevereiro de 2026
POLÍTICA

Ministro do Trabalho Luiz Marinho visita Bariri neste sábado (21)

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Bariri/Divulgação
O prefeito Airton Pegoraro (Avante), que irá recepcionar o ministro Luiz Marinho, reforça que Bariri possui um grande potencial econômico na geração de emprego e renda
Bariri - Bariri (56 quilômetros de Bauru) receberá, neste sábado (21), a partir das 10h, a visita do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que participará de um encontro com autoridades, entidades da sociedade civil e lideranças empresariais na Prefeitura Municipal.

De acordo com o Executivo, estarão em pauta temas essenciais para o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. "A visita de Marinho a Bariri reforça ainda mais a proximidade e a parceria com o Governo Federal", ressalta, em nota.

O prefeito Airton Pegoraro (Avante) reforça que Bariri possui um grande potencial econômico na geração de emprego e renda. "Iremos discutir mão de obra qualificada, geração de emprego e atrativos para que a gente possa ter empresas na cidade de Bariri, gerando empregos e tendo incentivo do Governo Federal", diz.

Vale salientar que Bariri tem recebido visitas frequentes de secretários estaduais e deputados, mas a visita de um ministro da Presidência da República não acontecia na cidade desde janeiro de 2000, quando o então ministro da Saúde, José Serra, esteve no município.

