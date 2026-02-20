Bariri - Bariri (56 quilômetros de Bauru) receberá, neste sábado (21), a partir das 10h, a visita do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que participará de um encontro com autoridades, entidades da sociedade civil e lideranças empresariais na Prefeitura Municipal.

De acordo com o Executivo, estarão em pauta temas essenciais para o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. "A visita de Marinho a Bariri reforça ainda mais a proximidade e a parceria com o Governo Federal", ressalta, em nota.

O prefeito Airton Pegoraro (Avante) reforça que Bariri possui um grande potencial econômico na geração de emprego e renda. "Iremos discutir mão de obra qualificada, geração de emprego e atrativos para que a gente possa ter empresas na cidade de Bariri, gerando empregos e tendo incentivo do Governo Federal", diz.