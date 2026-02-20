Pederneiras - Um homem de 51 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (20), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), suspeito de manter uma cadela em situação de maus-tratos, sem abrigo adequado, em um quintal repleto de fezes, e com saúde debilitada por infestação por carrapatos e ferimentos em várias regiões do corpo, mesmo após reiteradas notificações de órgãos de saúde.

De acordo com o registro policial, a ação coordenada pela Delegacia de Pederneiras foi desencadeada após comunicação feita pela médica veterinária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que relatou possível situação de abandono e crueldade envolvendo uma cadela da raça pitbull mantida na residência do suspeito.

Segundo o relato da profissional à Polícia Civil, desde julho de 2025, o órgão ambiental vinha recebendo denúncias apontando insalubridade severa no imóvel, o qual frequentemente apresentava grande quantidade de fezes acumuladas e ausência total de condições mínimas de bem-estar animal.