Pederneiras - Um homem de 51 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (20), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), suspeito de manter uma cadela em situação de maus-tratos, sem abrigo adequado, em um quintal repleto de fezes, e com saúde debilitada por infestação por carrapatos e ferimentos em várias regiões do corpo, mesmo após reiteradas notificações de órgãos de saúde.
De acordo com o registro policial, a ação coordenada pela Delegacia de Pederneiras foi desencadeada após comunicação feita pela médica veterinária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que relatou possível situação de abandono e crueldade envolvendo uma cadela da raça pitbull mantida na residência do suspeito.
Segundo o relato da profissional à Polícia Civil, desde julho de 2025, o órgão ambiental vinha recebendo denúncias apontando insalubridade severa no imóvel, o qual frequentemente apresentava grande quantidade de fezes acumuladas e ausência total de condições mínimas de bem-estar animal.
Durante esse período, conforme a polícia, diversas tentativas de fiscalização foram feitas, porém o morador recusava-se a atender a equipe. Somente em outubro, ele foi localizado e recebeu orientações formais para que providenciasse abrigo adequado contra sol e chuva, além de realizar a castração da cadela.
"Houve ainda a suspeita de que pudesse estar tentando realizar reprodução de cães para fins comerciais, o que agravou a preocupação dos agentes públicos. Apesar de lhe ter sido concedido prazo de dois meses para se regularizar, transcorreram-se quatro meses sem que qualquer providência fosse adotada", diz em nota.
Nesta sexta-feira, durante a vistoria, policiais civis constataram que a cadela encontrava-se em condições extremamente degradantes, com infestação ativa por carrapatos, ferimentos em várias regiões do corpo, infecção ocular com secreção abundante, alopecia periocular, perda de peso e vulva edemaciada.
"Observou-se também que, por falta de abrigo adequado, a cadela costumava se esconder sob o veículo estacionado no quintal, tentando fugir do calor intenso, já que sua única proteção eram dois tambores metálicos improvisados, considerados inadequados e perigosos por propiciarem superaquecimento", revela.
Ainda segundo a polícia, o quintal estava novamente repleto de fezes, indicando que as orientações anteriores não foram cumpridas. "O laudo técnico emitido pelo Centro de Recolhimento Animal da Prefeitura de Pederneiras confirmou a gravidade das lesões e do estado clínico da cadela", esclarece na nota.
Conduzido à delegacia, o tutor admitiu que o quintal estava sujo na ocasião da fiscalização e reconheceu que o animal dormia nos tambores e se abrigava sob seu carro, alegando que aguardava a ajuda de conhecidos para aquisição de casinha e tratamento veterinário. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animal, sem direito à fiança, e permaneceu à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.