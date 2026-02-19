19 de fevereiro de 2026
Operação apreende canetas e cápsulas de emagrecimento ilegais

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil/Divulgação
Na primeira ocorrência, no bairro Bela Vista, em Barra Bonita, foram apreendidos dezenas de frascos e embalagens contendo cápsulas destinadas ao emagrecimento, todos sem registro

Igaraçu do Tietê - Operação coordenada pela Delegacia de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) em Barra Bonita e em Lençóis Paulista resultou na apreensão, nesta quinta-feira (19), de dezenas de canetas e cápsulas de emagrecimento ilegais e na prisão em flagrante de três mulheres.

Na primeira ocorrência, no bairro Bela Vista, em Barra Bonita, foram apreendidos dezenas de frascos e embalagens contendo cápsulas destinadas ao emagrecimento, todos sem registro, sem identificação e de procedência desconhecida, caracterizando risco direto à saúde pública.

Uma jovem de 23 anos admitiu à polícia que vendia os produtos conforme a demanda dos clientes, inclusive chegando a fracioná-los manualmente em embalagens caseiras. Ela também confirmou manter comércio de cápsulas avulsas destinadas ao emagrecimento e foi presa em flagrante.

Em uma casa no Jardim América, em Lençóis Paulista, a Polícia Civil de Igaraçu apreendeu frascos com substâncias injetáveis para emagrecimento, conhecidas como "canetas emagrecedoras", e cartelas de comprimidos, todas sem registro ou autorização da autoridade sanitária.

Segundo apurado, as substâncias eram divulgadas como supressores de apetite ou moduladores metabólicos, e têm venda proibida no Brasil. No celular da investigada, de 31 anos, que foi presa, foram encontradas conversas indicando que ela pretendia adquirir novos frascos.

As equipes foram, então, até o endereço da fornecedora, de 40 anos, no Conjunto Habitacional Ibaté, também em Lençóis Paulista, e encontraram grande quantidade de “canetas emagrecedoras”, com venda proibida no país sem registro e autorização da Anvisa. Ela também foi presa.

Fiança

As três mulheres foram liberadas mediante fiança. "A operação demonstra mais uma vez o empenho da Polícia Civil de Igaraçu do Tietê no combate ao comércio clandestino de produtos nocivos à saúde, preservando a integridade da população e interrompendo atividades ilícitas que colocam consumidores em risco", ressalta a Polícia Civil, em nota.

"A Delegacia reforça que a colaboração da comunidade é fundamental para a identificação de práticas irregulares. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (14) 3644-1299, de forma sigilosa e exclusivamente de conhecimento policial".

Canetas e comprimidos apreendidos em Lençóis Paulista
Canetas e comprimidos apreendidos em Lençóis Paulista

