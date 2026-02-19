Igaraçu do Tietê - Operação coordenada pela Delegacia de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) em Barra Bonita e em Lençóis Paulista resultou na apreensão, nesta quinta-feira (19), de dezenas de canetas e cápsulas de emagrecimento ilegais e na prisão em flagrante de três mulheres.

Na primeira ocorrência, no bairro Bela Vista, em Barra Bonita, foram apreendidos dezenas de frascos e embalagens contendo cápsulas destinadas ao emagrecimento, todos sem registro, sem identificação e de procedência desconhecida, caracterizando risco direto à saúde pública.

Uma jovem de 23 anos admitiu à polícia que vendia os produtos conforme a demanda dos clientes, inclusive chegando a fracioná-los manualmente em embalagens caseiras. Ela também confirmou manter comércio de cápsulas avulsas destinadas ao emagrecimento e foi presa em flagrante.