Iacanga - A pedido da Polícia Civil, a Justiça decretou a prisão preventiva de um homem de 34 anos que desrespeitou medidas protetivas de urgência vigentes e ameaçou a sua ex-companheira em Iacanga (50 quilômetros de Bauru). Nesta quarta-feira (18), ele foi detido pela Polícia Militar (PM).

O pedido de prisão preventiva foi feito pelo delegado Roberto Cabral Medeiros como parte da operação Carnaval 2026, deflagrada pelo Deinter 4 de Bauru, após a vítima procurar a delegacia de Iacanga para comunicar o descumprimento da ordem judicial pelo seu ex-companheiro.

Segundo a mulher, além de ligações telefônicas reiteradas e mensagens, ele também teria entrado em contato com uma familiar dela para abordar assuntos relativos a ela. O homem permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.