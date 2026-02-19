19 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ÁGUAS DE STA BÁRBARA

Corpo de recém-nascida é encontrado no rio Pardo; mãe está presa

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que exames foram solicitados pela Polícia Civil aos Institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC)
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que exames foram solicitados pela Polícia Civil aos Institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC)

Águas de Santa Bárbara - O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã desta quinta-feira (19), o corpo da recém-nascida de um mês que foi levada pela mãe para o rio Pardo, na manhã desta terça-feira (17), no Centro de Águas de Santa Bárbara (104 quilômetros de Bauru). A mulher, de 31 anos, está presa e, agora, poderá responder pelo crime de homicídio ou infanticídio.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que exames foram solicitados aos Institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC). "As diligências continuam em andamento para o esclarecimento dos fatos", diz. "O caso segue sob investigação pela Delegacia de Águas de Santa Bárbara".

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, na terça, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender ocorrência às margens do rio Pardo, na região da rua Marechal Deodoro. No local, os PMs apuraram que a mulher teria atentado contra a própria vida e contra a vida da filha e que as duas estavam desaparecidas.

Após diligências, com apoio dos bombeiros, a mulher foi localizada com lesões pelo corpo nas proximidades de uma ponte, na divisa entre os municípios de Águas de Santa Bárbara e Óleo. Ela foi levada ao Pronto-Socorro (PS) de Avaré e, posteriormente, autuada em flagrante por tentativa de homicídio, tipificação que será alterada com o encontro do corpo da recém-nascida.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários