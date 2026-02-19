Águas de Santa Bárbara - O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã desta quinta-feira (19), o corpo da recém-nascida de um mês que foi levada pela mãe para o rio Pardo, na manhã desta terça-feira (17), no Centro de Águas de Santa Bárbara (104 quilômetros de Bauru). A mulher, de 31 anos, está presa e, agora, poderá responder pelo crime de homicídio ou infanticídio.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que exames foram solicitados aos Institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC). "As diligências continuam em andamento para o esclarecimento dos fatos", diz. "O caso segue sob investigação pela Delegacia de Águas de Santa Bárbara".

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, na terça, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender ocorrência às margens do rio Pardo, na região da rua Marechal Deodoro. No local, os PMs apuraram que a mulher teria atentado contra a própria vida e contra a vida da filha e que as duas estavam desaparecidas.