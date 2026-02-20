Ministro em Bauru

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Bauru nesta sexta-feira (20) para cumprir agenda institucional. A programação terá início às 8h30, na sede da Prefeitura Municipal. Às 11h, o ministro realiza visita de cortesia à Câmara Municipal, onde conversará com parlamentares. A agenda contará com a presença da vereadora Estela Almagro (PT). Na ocasião, também será concedida entrevista coletiva à imprensa, na Câmara.

No Café com Política

Luiz Marinho será o entrevistado desta sexta-feira do Café com Política, parceria do JC/JCNET com a 96FM. O momento é oportuno para discussão sobre o fim da jornada 6x1 proposto pelo governo, entre outros temas trabalhistas e políticos. O Café começa às 7h30 e pode ser assistido pelo Youtube e Facebook do JCNET e da 96FM, pelas ondas da rádio e no próprio JCNET.

Deputado licenciado

Luiz Marinho foi ministro do Trabalho do Brasil entre 2005 e 2007 e ministro da Previdência entre março de 2007 até junho de 2008, ambos nos governos do presidente Lula. Depois, foi prefeito de São Bernardo do Campo por dois mandatos consecutivos (de 2009 a 2017). Atualmente, é deputado federal licenciado, e ministro do Trabalho e Emprego. Já presidiu a Central Única dos Trabalhadores, a CUT.