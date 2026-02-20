Ministro em Bauru
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Bauru nesta sexta-feira (20) para cumprir agenda institucional. A programação terá início às 8h30, na sede da Prefeitura Municipal. Às 11h, o ministro realiza visita de cortesia à Câmara Municipal, onde conversará com parlamentares. A agenda contará com a presença da vereadora Estela Almagro (PT). Na ocasião, também será concedida entrevista coletiva à imprensa, na Câmara.
No Café com Política
Luiz Marinho será o entrevistado desta sexta-feira do Café com Política, parceria do JC/JCNET com a 96FM. O momento é oportuno para discussão sobre o fim da jornada 6x1 proposto pelo governo, entre outros temas trabalhistas e políticos. O Café começa às 7h30 e pode ser assistido pelo Youtube e Facebook do JCNET e da 96FM, pelas ondas da rádio e no próprio JCNET.
Deputado licenciado
Luiz Marinho foi ministro do Trabalho do Brasil entre 2005 e 2007 e ministro da Previdência entre março de 2007 até junho de 2008, ambos nos governos do presidente Lula. Depois, foi prefeito de São Bernardo do Campo por dois mandatos consecutivos (de 2009 a 2017). Atualmente, é deputado federal licenciado, e ministro do Trabalho e Emprego. Já presidiu a Central Única dos Trabalhadores, a CUT.
Veto derrubado 1
A única matéria apreciada pelos vereadores na sessão de ontem da Câmara Municipal dizia respeito a um veto apresentado pela prefeita Suéllen Rosim (PSD). O veto refere-se ao artigo 4º do Autógrafo n.º 8.091, que autorizou o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para as entidades Aelesab e Associação Elas.
Veto derrubado 2
O artigo alvo do veto estipula que “a prestação de contas dos recursos utilizados deverá ser encaminhada à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Bauru trimestralmente”. Após falas na tribuna dos vereadores Estela Almagro (PT) e Markinho Souza (MDB), o veto parcial foi rejeitado por 20 votos a um, com um único voto favorável do vereador Sandro Bussola (MDB), líder da prefeita na Câmara.
Prédio novo
O Executivo e Legislativo de Bauru assinaram Termo de Acordo de Cooperação Técnica para realização de avaliação técnica de imóveis de interesse da Câmara Municipal de Bauru, destinados a eventual aquisição para atendimento de suas necessidades institucionais. As secretarias de Infraestrutura e de Planejamento possuem técnicos capacitados para a esse tipo de serviço, e já o fazem nas avaliações dos imóveis que serão locados pela Prefeitura.
PL/pavimentação
O vereador Pastor Bira (Podemos) apresentou na Câmara Municipal um Projeto de Lei (PL) que cria o Fundo Municipal de Pavimentação e Infraestrutura Viária. A proposta tem como objetivo organizar recursos e garantir planejamento contínuo para obras de asfalto, recapeamento e drenagem urbana, priorizando bairros com maior déficit de infraestrutura.
Argumentação
Para o vereador, o projeto busca transformar o asfaltamento em política permanente da cidade, e não em ações pontuais. “Hoje o asfalto muitas vezes depende da decisão do momento. O que estamos propondo é organização, critério e transparência. O Fundo tira o asfalto da promessa e coloca no planejamento”, afirmou Pastor Bira.
CEI da Sucata
Nesta sexta-feira (20), às 10h, a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias envolvendo o desvio e venda irregular de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Emdurb realiza sua décima reunião. Não há previsão de oitivas.