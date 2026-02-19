Pardinho - Um homem de 38 anos foi baleado por um policial militar à paisana, na madrugada desta quinta-feira (19), em um estabelecimento em Pardinho, região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após, de acordo com o boletim de ocorrência (BO), causar tumulto dentro de um coletivo que seguia para a Capital, tentar manter relações sexuais forçadas com um passageiro e agredir outros passageiros e o agente de segurança.

Segundo o registro policial, durante uma parada do coletivo, o PM, que também seguia viagem no mesmo veículo, foi alertado por um dos passageiros que o suspeito estaria bastante alterado, causando tumulto, agredindo outros ocupantes e tentando manter relações sexuais contra a vontade de um deles. Os homens, conforme o BO, seriam ex-detentos que haviam deixado uma unidade prisional e seguiam para São Paulo.

O policial solicitou o apoio de viaturas para ajudar na ocorrência quando, conforme o registro policial, passou a ser agredido pelo homem envolvido na confusão com socos. Neste momento, ele se identificou como PM e ordenou que o suspeito parasse, mas, segundo a versão do agente, o homem teria colocado a mão na cintura, dando a entender que sacaria uma arma, o que fez com que o policial efetuasse dois disparos.