O atacante Carlão, de 33 anos, ídolo do Noroeste e vice-artilheiro do clube no século 21, com 30 gols, ao lado de Otacílio Neto e atrás de Luiz Thiago (31), está oficialmente de saída do time de Bauru. O jogador tinha vínculo até o término do estadual, recebeu propostas de diversos clubes do Brasil e deve defender uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos interessados é o Cuiabá.

O presidente do Norusca, Reinaldo Mandaliti, afirmou nesta quinta-feira (19), em podcast da TV Norusca, que se trata de um “até breve”.

Com a camisa do Alvirrubro, Carlão marcou os 30 gols em 71 partidas. A média impressiona: aproximadamente um gol a cada dois jogos.