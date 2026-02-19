Familiares de Diego Francisco Bispo, de 37 anos, entregador do Mercado Livre e morador do Núcleo Mary Dota, em Bauru, desaparecido desde o dia 25 de janeiro, seguem sem informações sobre seu paradeiro há 25 dias. O caso permanece um mistério para os familiares, que não desistiram de encontrá-lo. A ocorrência está sob os cuidados da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Bauru, responsável pela investigação de desaparecimentos. O setor pediu à Justiça as quebras dos sigilos telefônico e bancário de Diego. O munícipe é casado e pai de dois filhos, de 16 e 3 anos, mas ainda não foi localizado.
Denúncia falsa
Ricardo Bispo, um dos irmãos de Diego, contou ao JCNET nesta quinta-feira (19) que houve uma denúncia recente de que o corpo de um homem havia sido encontrado em uma área próxima à Ferradura Mirim. “A polícia foi até o local e não encontrou corpo nenhum. Seguimos em desespero e à espera do paradeiro dele”, frisou Ricardo.
Encontro da moto
Na semana passada, conforme o JCNET noticiou, a moto usada por Diego no dia de seu desaparecimento foi localizada e recuperada com um suspeito de receptação de veículos furtados na rua Natal Fornazari, no bairro Tangarás, região do Ferradura Mirim.
Ricardo Bispo recorda que estava em via pública quando um motociclista passou com uma moto preta semelhante à do irmão. Ele reconheceu a placa, entrou no carro e seguiu o condutor. Em determinado momento, conseguiu fazer a abordagem. Em conversa com o rapaz, este informou que havia comprado a moto de outra pessoa, pelo valor de R$ 2 mil. Como Ricardo disse que chamaria a Polícia Militar, o rapaz acelerou e fugiu. “Voltei para o carro e o segui novamente, até que ele desistiu, abandonou a moto e fugiu a pé”, detalhou Ricardo em entrevista recente ao JCNET.
O desaparecimento
Conforme o JCNET vem noticiando, Diego Francisco Bispo completou, ele foi visto pela última vez quando saiu de casa, apenas com a roupa do corpo e sua moto, na quadra 1 da rua Ângelo Moretto, e não retornou. Disse à esposa que iria comprar um refrigerante e que voltaria logo.
Ricardo acrescenta que os familiares já realizaram buscas em todas as unidades de saúde de Bauru. O aniversário de Diego, no dia 31 de janeiro, passou em branco, já que a família segue sem notícias. O celular dele também está desligado desde o desaparecimento.
Quem tiver qualquer informação sobre Diego Bispo pode entrar em contato pelos telefones (14) 99710-0469 (Ricardo) ou pelo 190, da Polícia Militar.