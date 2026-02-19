Familiares de Diego Francisco Bispo, de 37 anos, entregador do Mercado Livre e morador do Núcleo Mary Dota, em Bauru, desaparecido desde o dia 25 de janeiro, seguem sem informações sobre seu paradeiro há 25 dias. O caso permanece um mistério para os familiares, que não desistiram de encontrá-lo. A ocorrência está sob os cuidados da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Bauru, responsável pela investigação de desaparecimentos. O setor pediu à Justiça as quebras dos sigilos telefônico e bancário de Diego. O munícipe é casado e pai de dois filhos, de 16 e 3 anos, mas ainda não foi localizado.

Denúncia falsa

Ricardo Bispo, um dos irmãos de Diego, contou ao JCNET nesta quinta-feira (19) que houve uma denúncia recente de que o corpo de um homem havia sido encontrado em uma área próxima à Ferradura Mirim. “A polícia foi até o local e não encontrou corpo nenhum. Seguimos em desespero e à espera do paradeiro dele”, frisou Ricardo.

Encontro da moto

Na semana passada, conforme o JCNET noticiou, a moto usada por Diego no dia de seu desaparecimento foi localizada e recuperada com um suspeito de receptação de veículos furtados na rua Natal Fornazari, no bairro Tangarás, região do Ferradura Mirim.