HOMICÍDIO TENTADO

Homem atira 6 vezes contra jovem que foi buscar namorada em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
PM conversou com o rapaz baleado na UPA Mary Dota
Um jovem de 26 anos foi buscar a namorada na casa de uma amiga, no Jardim Chapadão, na noite desta quarta-feira (18), em Bauru, quando foi surpreendido por um HB20 preto, de onde um dos ocupantes efetuou seis disparos de arma de fogo em sua direção.

A vítima foi atingida em uma das pernas e na mão. Havia dois homens dentro do carro, desafetos do jovem.

Segundo o boletim de ocorrência, o baleado foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Mary Dota e, posteriormente, transferido para um leito do Hospital de Base, onde permanece em observação. As circunstâncias e a motivação da tentativa de homicídio serão investigadas pela Polícia Civil.

