O Quarto Batalhão de Polícia Militar do Interior (4º BPM-I) atendeu, na noite desta quarta-feira (18), uma ocorrência na região das Chácaras Cornélias, em Bauru, onde um homem de 35 anos manteve sua ex-companheira refém. Após quase 5 horas de negociações, o suspeito libertou a vítima sem ferimentos, se entregou e foi preso em flagrante.

Segundo informações preliminares, a vítima manteve relacionamento anterior com o autor e havia registrado boletim de ocorrência (BO) solicitando medida protetiva em seu desfavor no último dia 11 de fevereiro. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito possui histórico de violência doméstica envolvendo outra vítima, a qual já foi amparada por medida protetiva anteriormente.

A PM informa que atuou no local com equipes do Policiamento de Área, 13.º Baep, Bombeiros e Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), adotando todos os protocolos técnicos de gerenciamento de incidentes com reféns, com prioridade absoluta na preservação da vida da vítima, dos policiais envolvidos e de terceiros.