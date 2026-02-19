19 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
IDENTIFICADO

Bauru: jovem que sofreu acidente no Mary Dota está na UTI

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução Trânsito Bauru
Populares auxiliaram o rapaz para que ele não ficasse muito tempo exposto ao sol até a chegada do Samu
Populares auxiliaram o rapaz para que ele não ficasse muito tempo exposto ao sol até a chegada do Samu

O jovem que conduzia uma motocicleta sem habilitação e colidiu contra a traseira de um Fiat Palio regularmente estacionado em via pública, na tarde de sábado (14), no Núcleo Mary Dota, em Bauru, levou quatro dias para que a família fosse localizada pelo Hospital de Base (HB). Isso aconteceu porque o rapaz não portava documentos pessoais.

A vítima não teve o nome e a idade informados à reportagem, apenas as iniciais “A.L.”. A assessoria de imprensa do HB informou que ele está em leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com politraumatismo grave e traumatismo intracraniano. O hospital acrescentou que o paciente mantém relativa estabilidade clínica, com melhora gradativa, apesar da gravidade do caso.

Conforme o JCNET noticiou no fim de semana, o rapaz conduzia uma Honda CG e sofreu ferimentos graves no acidente ocorrido na quadra 11 da avenida Marcos de Paula Raphael. O motociclista foi levado ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde foi intubado, com risco de morte à época, e depois transferido para o HB, onde teve a condição de saúde estabilizada.

Segundo o que o JCNET apurou, populares auxiliaram o rapaz para que ele não ficasse muito tempo exposto ao sol até a chegada do atendimento médico. Para isso, utilizaram um papelão de um comércio situado naquele quarteirão.

As circunstâncias do acidente serão apuradas com base no videomonitoramento do local.

