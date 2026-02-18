Bauru perdeu o toque refinado do chef Sidnei Aparecido de Matos, o Sid, responsável por transformar pratos em experiências gastronômicas no Berilo's Gastro Pub Café, na quadra 22 da avenida Getúlio Vargas. Ele morreu nesta terça-feira (17), aos 42 anos. A causa da morte não foi divulgada. O sepultamento ocorre na cidade de Manduri (a 120 quilômetros de Bauru).

Sid era sócio-proprietário do Berilo's desde a fundação, em 2024, juntamente com Arnaldo Pescinelli, e se destacou pela proposta que unia técnica, sensibilidade e identidade própria na cozinha. Além da atuação na gastronomia, era formado em psicologia, com ênfase em psicanálise clínica, conforme consta em sua rede social.

O Berilo's divulgou uma nota em sua redes social valorizando a paixão de Chef Sid pela gastronomia.