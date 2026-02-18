Bauru perdeu o toque refinado do chef Sidnei Aparecido de Matos, o Sid, responsável por transformar pratos em experiências gastronômicas no Berilo's Gastro Pub Café, na quadra 22 da avenida Getúlio Vargas. Ele morreu nesta terça-feira (17), aos 42 anos. A causa da morte não foi divulgada. O sepultamento ocorre na cidade de Manduri (a 120 quilômetros de Bauru).
Sid era sócio-proprietário do Berilo's desde a fundação, em 2024, juntamente com Arnaldo Pescinelli, e se destacou pela proposta que unia técnica, sensibilidade e identidade própria na cozinha. Além da atuação na gastronomia, era formado em psicologia, com ênfase em psicanálise clínica, conforme consta em sua rede social.
O Berilo's divulgou uma nota em sua redes social valorizando a paixão de Chef Sid pela gastronomia.
“A vida nos presenteia com pessoas extraordinárias, intensas, idealizadoras, comprometidas, com presença e paixão em tudo o que faz.
E estou falando do Sidney, conhecido por “Sid” que deu o seu melhor em todo o seu ser para que o Berilos se tornasse o que é hoje. Ele não poupou esforços em nenhum momento, dando até o que ele não tinha, mas o que tinha de sobra, que era sua imensa força de vontade, para tornar o sonho em realidade!
Como uma pessoa meticulosa, ao olhar cada pequeno detalhe, cada florzinha das mesas, cada sabor do cardápio, até as paletas de cores das paredes, existe ali a presença dele, como eu dizia a ele, o Berilos não é apenas a seu rosto, mas sim sua essência…
Com uma imensa dor, que informo a todos os nossa clientes e amigos que ele faleceu
Sentimos profundamente sua partida..
Ficando as memórias e os doces momentos.”