COVARDIA

Invasão de casa termina com mulher espancada por dois em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Plantão Policial de Bauru
Plantão Policial de Bauru

Uma zeladora de 35 anos teve a casa invadida enquanto dormia e, além disso, foi espancada por dois homens ao tentar escapar para pedir socorro, no início da madrugada desta Quarta-feira de Cinzas (18), no Parque Fortaleza, bairro situado na região da rua Bernardino de Campos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, por volta de 0h15, estava dormindo quando foi surpreendida por dois indivíduos que ingressaram em sua residência e subtraíram um aparelho celular Xiaomi X14 e uma caixa de som. Ela informou ainda que, ao tentar buscar socorro na via pública, foi novamente abordada pelos mesmos ladrões, que a puxaram para o interior do imóvel e a agrediram fisicamente com socos, chutes e pisadas na cabeça. Depois, eles fugiram.

Ainda de acordo com o registro policial, a vítima acrescentou que se mudou para a casa há 15 dias e que não teve tempo de organizar toda a segurança do local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

