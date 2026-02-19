19 de fevereiro de 2026
EM BOTUCATU

Funcionário da CPFL morre após sofrer descarga elétrica

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Trabalhador foi até o local com o caminhão da empresa, para reparos na rede elétrica
Trabalhador foi até o local com o caminhão da empresa, para reparos na rede elétrica

Um funcionário da CPFL Paulista, de 36 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto executava serviços da empresa, na noite desta quarta-feira (18), em uma propriedade comercial localizada às margens da Rodovia Geraldo de Barros (SP-191), na zona rural de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru).

O caso foi registrado como morte acidental em boletim de ocorrência. A Polícia Científica compareceu ao local, acompanhada de equipe do Samu. A Polícia Militar também foi acionada. A médica do Samu confirmou o óbito no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Botucatu. O nome da vítima não foi divulgado.

Em nota, a CPFL Paulista informou que lamenta profundamente o acidente envolvendo seu colaborador. “A empresa está prestando toda a assistência aos seus familiares”, frisou.

