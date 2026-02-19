Um funcionário da CPFL Paulista, de 36 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto executava serviços da empresa, na noite desta quarta-feira (18), em uma propriedade comercial localizada às margens da Rodovia Geraldo de Barros (SP-191), na zona rural de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru).

O caso foi registrado como morte acidental em boletim de ocorrência. A Polícia Científica compareceu ao local, acompanhada de equipe do Samu. A Polícia Militar também foi acionada. A médica do Samu confirmou o óbito no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Botucatu. O nome da vítima não foi divulgado.

Em nota, a CPFL Paulista informou que lamenta profundamente o acidente envolvendo seu colaborador. “A empresa está prestando toda a assistência aos seus familiares”, frisou.