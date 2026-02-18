Botucatu - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante, neste feriado prolongado, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após desrespeitar ordem de parada no bairro Rio Bonito e atropelar um policial rodoviário. Com o suspeito, que foi detido posteriormente no Jardim Vista Linda, as forças de segurança apreenderam diversas porções de maconha e embalagens plásticas.

A ocorrência teve início na rodovia Alcides Soares, no fim da tarde de domingo (15). Na direção de um Gol, o jovem furou um bloqueio policial, atingiu um agente da Polícia Militar Rodoviária de 53 anos e fugiu em direção ao bairro Cachoeirinha. O policial sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) para atendimento.

As forças de segurança foram alertadas e o suspeito foi detido ao estacionar o carro. Durante a vistoria, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) localizaram as porções de maconha e embalagens e ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e lesão corporal, permanecendo à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Itatinga.