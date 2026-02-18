18 de fevereiro de 2026
EM BOTUCATU

Incêndio em concessionária de motos mobiliza Corpo de Bombeiros

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Defesa Civil/Divulgação
Apesar de o foco ter sido de pequenas proporções, houve grande concentração de fumaça no interior da edificação, segundo os bombeiros
Apesar de o foco ter sido de pequenas proporções, houve grande concentração de fumaça no interior da edificação, segundo os bombeiros

Botucatu - Um incêndio em uma concessionária de motos na rua Major Matheus, na Vila dos Lavradores, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), mobilizou, na tarde desta quarta-feira (18), equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. O fogo foi rapidamente controlado e, apesar dos danos, que não comprometeram a estrutura do prédio, ninguém ficou ferido.

Segundo os bombeiros, informações preliminares indicam que o foco do incêndio teve início no mezanino da loja, sendo observada intensa emissão de fumaça pela cobertura do prédio.

"No local, as equipes do Corpo de Bombeiros atuaram de forma rápida e eficaz, conseguindo extinguir o incêndio antes que as chamas se propagassem para as demais dependências do estabelecimento", informa a corporação, em nota.

"Apesar de o foco ter sido de pequenas proporções, houve grande concentração de fumaça no interior da edificação, o que exigiu realização de ventilação tática para a completa dissipação dos gases e restabelecimento das condições seguras no ambiente".

Também atuaram na ocorrência equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Semutran (Departamento Municipal de Trânsito). As causas do incêndio estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

