Botucatu - Um incêndio em uma concessionária de motos na rua Major Matheus, na Vila dos Lavradores, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), mobilizou, na tarde desta quarta-feira (18), equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. O fogo foi rapidamente controlado e, apesar dos danos, que não comprometeram a estrutura do prédio, ninguém ficou ferido.

Segundo os bombeiros, informações preliminares indicam que o foco do incêndio teve início no mezanino da loja, sendo observada intensa emissão de fumaça pela cobertura do prédio.

"No local, as equipes do Corpo de Bombeiros atuaram de forma rápida e eficaz, conseguindo extinguir o incêndio antes que as chamas se propagassem para as demais dependências do estabelecimento", informa a corporação, em nota.