Águas de Santa Bárbara - Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante, na manhã desta terça-feira (17), suspeita de tentar matar a própria filha, uma recém-nascida de um mês, no trecho do rio Pardo que passa pela região da rua Marechal Deodoro, no Centro de Águas de Santa Bárbara (104 quilômetros de Bauru).

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência às margens do rio Pardo e, no local, os policiais apuraram que a mulher teria atentado contra a própria vida e contra a vida da filha e que as duas estavam desaparecidas.

Após diligências, com o apoio do Corpo de Bombeiros, a mulher foi localizada com ferimentos pelo corpo nas proximidades de uma ponte, na divisa entre os municípios de Águas de Santa Bárbara e Óleo. Ela foi levada ao Pronto-Socorro (PS) de Avaré e, posteriormente, autuada em flagrante.