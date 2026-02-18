18 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ÁGUAS DE STA BÁRBARA

Mãe é presa suspeita de tentar matar filha recém-nascida em rio

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa
O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Avaré como tentativa de homicídio
O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Avaré como tentativa de homicídio

Águas de Santa Bárbara - Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante, na manhã desta terça-feira (17), suspeita de tentar matar a própria filha, uma recém-nascida de um mês, no trecho do rio Pardo que passa pela região da rua Marechal Deodoro, no Centro de Águas de Santa Bárbara (104 quilômetros de Bauru).

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência às margens do rio Pardo e, no local, os policiais apuraram que a mulher teria atentado contra a própria vida e contra a vida da filha e que as duas estavam desaparecidas.

Após diligências, com o apoio do Corpo de Bombeiros, a mulher foi localizada com ferimentos pelo corpo nas proximidades de uma ponte, na divisa entre os municípios de Águas de Santa Bárbara e Óleo. Ela foi levada ao Pronto-Socorro (PS) de Avaré e, posteriormente, autuada em flagrante.

Ainda conforme a SSP, até o final da tarde desta quarta-feira (18), o bebê não havia sido localizado. "As buscas seguem em andamento. O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Avaré", afirmou. Se o óbito da filha vier a ser confirmado, a mãe poderá responder pelos crimes de homicídio ou infanticídio.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários