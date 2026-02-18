Marília - O Tribunal do Júri de Marília (100 quilômetros de Bauru) condenou seis réus pela morte de duas pessoas e pela prática de aborto sem o consentimento da gestante, em uma ação criminosa motivada pela cobrança de dívida relacionada ao tráfico de drogas. O julgamento ocorreu na última sexta-feira (13).

Segundo o Ministério Público (MP), um dos homens integra, juntamente com seus irmãos, um grupo que comanda o tráfico de drogas na região. No dia 25 de novembro de 2021, ele teria acionado os outros cinco comparsas para que fossem a um bar para matar um homem que, juntamente com familiares, tinha dívida com o grupo.

Ao perceber que era o alvo dos disparos, a vítima tentou correr para o interior do estabelecimento, mas acabou alvejada e caiu no chão. A outra vítima, uma mulher grávida de 8 meses que se encontrava no bar, também foi atingida por tiros. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.