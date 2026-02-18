A Mocidade Unida da Vila Falcão é a bicampeã do Carnaval de Bauru, nos desfiles realizados na avenida Jorge Zaiden. A apuração ocorreu na tarde desta quarta-feira (18), no Centro Cultural de Bauru, na avenida Nações Unidas, quadra 7. A Mocidade somou 178,9 pontos. Em segundo lugar ficou a Coroa Imperial da Grande Cidade (178,7), em terceiro a Estação Primeiro de Agosto (177,9), em quarto a Estrela do Samba de Tibiriçá (174) e em quinto a Tradição da Zona Leste (172). A escola Dragões da Vila foi desclassificada por não ter levado à avenida a quantidade mínima de integrantes, que é de 220.



A disputa pelo título de campeã foi marcada por equilíbrio e tensão durante toda a leitura das notas, com diferenças mínimas que alternavam a liderança entre a Mocidade Unida da Vila Falcão, a Primeiro de Agosto e a Coroa Imperial da Grande Cidade. No quesito “alegoria e adereços”, porém, a nota mais baixa atribuída à Primeiro de Agosto acabou comprometendo o desempenho da escola, que perdeu fôlego na reta final da apuração e saiu da briga pelo título.

A Mocidade Unida da Vila Falcão desfilou no sábado (14), levando à avenida Jorge Zaiden um espetáculo construído por cerca de 350 integrantes. A escola é presidida por Luiz Adalberto do Carmo, com Cleber Alves Pedro na vice-presidência, e tem Flávio Silveira como carnavalesco. A bateria é comandada pela mestre Larissa Martins de Souza. Para 2026, a escola apresentou o enredo "Independente ou Unida, sempre Mocidade", que reafirmou sua identidade e trajetória dentro do carnaval bauruense e comemorou os 50 anos da escola.

O desfile da Mocidade contou com dois casais de mestre-sala e porta-bandeira: o primeiro formado por Paulo Hissashi Sassaki e Valéria; e o segundo por Jess Signoretti e Silvia, reforçando o compromisso da Mocidade Unida da Vila Falcão com tradição, harmonia e emoção na avenida, explica Carmo.