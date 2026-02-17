Uma mulher de 29 anos foi atacada com golpes de facão, no início da tarde desta terça-feira (17), no Parque Vitória Régia, em Bauru. O suspeito do crime é o ex-companheiro dela, de 35 anos, que foi preso e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada por populares para atender a ocorrência no espaço público, por volta das 12h, e deparou-se com a mulher ferida, com cortes no polegar direito, ombro esquerdo e parte posterior da cabeça.

Ela foi socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde ficou internada em observação. O ex-companheiro dela foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.