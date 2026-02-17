Um trabalhador morreu depois de ser atingido por uma hélice de ventilador de torre de refrigeração da Usina São José, em Macatuba (57 quilômetros de Bauru), na tarde de segunda-feira (16), segundo o registrado em boletim de ocorrência (BO). A vítima, Luiz Aparecido Marques, tinha 59 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista, onde veio a óbito posteriormente. O caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental e será investigado pela Polícia Científica.

A empresa Zilor, dona da usina, emitiu nota onde "lamenta profundamente o ocorrido e manifesta sua solidariedade e apoio aos familiares e amigos do trabalhador da empresa prestadora de serviços." Também informou que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes para esclarecer o ocorrido. "A Zilor reforça seu compromisso permanente com a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que atuam em suas unidades, incluindo colaboradores próprios e terceiros, cumprindo rigorosamente as normas e procedimentos de saúde e segurança do trabalho e estendendo esse mesmo padrão de protocolos aos prestadores de serviços", traz a nota. Leia o comunicado na íntegra abaixo.

Consta no boletim de ocorrência (BO) que, uma testemunha, também funcionária, que teria presenciado o acidente, não pode comparecer ao plantão policial, dado seu estado emocional diante da situação. O proprietário da empresa terceirizada JR Barbosa Manutenção de Equipamentos também foi qualificado no boletim. A reportagem não conseguiu contato com representante da empresa terceirizada, mas o espaço segue aberto para manifestação.