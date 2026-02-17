17 de fevereiro de 2026
MACATUBA

Acidente com hélice mata trabalhador na Usina São José

Por Márcia Duran |
| Tempo de leitura: 2 min
Arquivo
Usina São José, em Macatuba
Usina São José, em Macatuba

Um trabalhador morreu depois de ser atingido por uma hélice de ventilador de torre de refrigeração da Usina São José, em Macatuba (57 quilômetros de Bauru), na tarde de segunda-feira (16), segundo o registrado em boletim de ocorrência (BO). A vítima, Luiz Aparecido Marques, tinha 59 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista, onde veio a óbito posteriormente.  O caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental e será investigado pela Polícia Científica.

A empresa Zilor, dona da usina, emitiu nota onde "lamenta profundamente o ocorrido e manifesta sua solidariedade e apoio aos familiares e amigos do trabalhador da empresa prestadora de serviços." Também informou que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes para esclarecer o ocorrido. "A Zilor reforça seu compromisso permanente com a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que atuam em suas unidades, incluindo colaboradores próprios e terceiros, cumprindo rigorosamente as normas e procedimentos de saúde e segurança do trabalho e estendendo esse mesmo padrão de protocolos aos prestadores de serviços", traz a nota. Leia o comunicado na íntegra abaixo.

Consta no boletim de ocorrência (BO) que, uma testemunha, também funcionária, que teria presenciado o acidente, não pode comparecer ao plantão policial, dado seu estado emocional diante da situação. O proprietário da empresa terceirizada JR Barbosa Manutenção de Equipamentos também foi qualificado no boletim. A reportagem não conseguiu contato com representante da empresa terceirizada, mas o espaço segue aberto para manifestação.

NOTA OFICIAL DA ZILOR

"A Zilor informa que, na tarde de segunda-feira, 16 de fevereiro, ocorreu um acidente na unidade São José, em Macatuba (SP), envolvendo um trabalhador de uma empresa prestadora de serviços. A equipe de socorristas da Brigada de Emergência da Zilor realizou imediatamente os primeiros atendimentos, e o trabalhador foi encaminhado juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros para a UPA de Lençóis Paulista. Mesmo recebendo assistência rápida e os cuidados necessários, ele infelizmente não resistiu e veio a óbito. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes para esclarecer o ocorrido. A Zilor reforça seu compromisso permanente com a segurança e o bem-estar de todas as pessoas que atuam em suas unidades, incluindo colaboradores próprios e terceiros, cumprindo rigorosamente as normas e procedimentos de saúde e segurança do trabalho e estendendo esse mesmo padrão de protocolos aos prestadores de serviços. A Zilor lamenta profundamente o ocorrido e manifesta sua solidariedade e apoio aos familiares e amigos do trabalhador da empresa prestadora de serviços."

