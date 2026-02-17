Um homem de 32 anos foi preso na noite de domingo (15) por furtar 139 barras de chocolate avaliadas em R$ 1.094,29 de uma loja de departamentos, localizada em um centro de compras de Bauru.

A Polícia Militar foi chamada ao local pela gerente da loja. Ela visualizou quando o indivíduo colocou os chocolates na mochila e, em seguida, tentou fugir do estabelecimento, sem efetuar o devido pagamento, segundo o registrado em boletim de ocorrência (BO).

Ela informou ainda que realizou um breve acompanhamento, quando o suspeito percebeu, ele entrou em outra loja, dispensou a mochila e tentou fugir, mas foi detido pelos seguranças. Com a chegada da PM, foi necessário o emprego de algemas por receio de fuga e pela postura não colaborativa durante a abordagem.