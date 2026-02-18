O Fiel Macabra foi escolhido pelos jurados dos desfiles do Carnaval de Bauru como melhor bloco dos desfiles na avenida Jorge Zaiden, com 97,60 pontos. O bloco Suingue do Icarahy ficou em segundo lugar, com 97,20. A apuração ocorreu na tarde desta quarta-feira (18), no Centro Cultural de Bauru, na avenida Nações Unidas, quadra 7. A seguir, houve a apuração dos desfiles das escolas de samba. Leia neste link quem foi a escola campeã - https://sampi.net.br/bauru/noticias/2962167/cultura/2026/02/mocidade-unida-da-vila-falcao-e-campea-do-carnaval-de-bauru
O bloco Fiel Macabra levou à avenida cerca de 110 integrantes, na segunda-feira (16). O diretor do bloco é o jornalista e radialista Mario Bross. O desfile contou com uma bateria formada por aproximadamente 35 ritmistas, além de três alas, um carro alegórico, um tripé e o estandarte que abre a apresentação.
O carro alegórico simbolizou o paradoxo entre o amor considerado "normal" e a paixão pelo Corinthians, representando a expulsão do cupido que conduz a amores passageiros, em contraste com um sentimento vivido de forma intensa e definitiva. Com o enredo "Amor, com loucura se cura", o bloco exaltou a paixão que foge à lógica e beira o exagero, mas que se transforma em identidade, força e pertencimento. A proposta foi cantar um amor vivido sem freios: pelo carnaval, pela rua, pela bateria, pela coletividade e, sobretudo, pelo Corinthians.
"A mensagem é direcionada ao torcedor que vive esse sentimento de forma visceral, mostrando que, na Fiel Macabra, o que muitos chamam de loucura é justamente de onde nasce a cura", disse Mario Bross.