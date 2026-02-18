A Mocidade Unida da Vila Falcão é a campeã do Carnaval de Bauru, nos desfiles realizados na avenida Jorge Zaiden. A apuração ocorreu na tarde desta quarta-feira (18), no Centro Cultural de Bauru, na avenida Nações Unidas, quadra 7. A Mocidade somou 158,9 pontos. Em segundo lugar ficou a Coroa Imperial da Grande Cidade (158,8), em terceiro a Estação Primeiro de Agosto (157,9), em quarto a Estrela do Samba de Tibiriçá (154,4) e em quinto a Tradição da Zona Leste (152,9). A escola Dragões da Vila foi desclassificada por não ter levado à avenida a quantidade mínima de integrantes, que é de 220.

A Mocidade Unida da Vila Falcão desfilou no sábado (14), levando à avenida Jorge Zaiden um espetáculo construído por cerca de 350 integrantes. A escola é presidida por Luiz Adalberto do Carmo, com Cleber Alves Pedro na vice-presidência, e tem Flávio Silveira como carnavalesco. A bateria é comandada pela mestre Larissa Martins de Souza. Para 2026, a escola apresentou o enredo "Independente ou Unida, sempre Mocidade", que reafirmou sua identidade e trajetória dentro do carnaval bauruense e comemorou os 50 anos da escola.

O desfile da Mocidade contou com dois casais de mestre-sala e porta-bandeira: o primeiro formado por Paulo Hissashi Sassaki e Valéria; e o segundo por Jess Signoretti e Silvia, reforçando o compromisso da Mocidade Unida da Vila Falcão com tradição, harmonia e emoção na avenida, explica Carmo.