Um homem de 24 anos morreu, na madrugada desta terça-feira (17), durante confronto com policiais militares em uma residência no Centro da cidade de Pereiras, região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O caso foi registrado no plantão policial como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

Segundo boletim de ocorrência (BO), os policiais relataram que abordaram dois homens que trafegavam momentos antes em uma moto, mas um deles tentou fugir, desobedecendo ordens de parada e entrando clandestinamente em uma residência após pular o muro.

Um dos PMs que fazia o acompanhamento narrou que, ao pular o muro do imóvel e iluminar o suspeito com sua lanterna, constatou que ele portava um revólver apontado para seu colega de farda e, diante da ameaça à vida do parceiro, efetuou dois disparos na direção dele.