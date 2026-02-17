Um homem de 24 anos morreu, na madrugada desta terça-feira (17), durante confronto com policiais militares em uma residência no Centro da cidade de Pereiras, região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O caso foi registrado no plantão policial como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.
Segundo boletim de ocorrência (BO), os policiais relataram que abordaram dois homens que trafegavam momentos antes em uma moto, mas um deles tentou fugir, desobedecendo ordens de parada e entrando clandestinamente em uma residência após pular o muro.
Um dos PMs que fazia o acompanhamento narrou que, ao pular o muro do imóvel e iluminar o suspeito com sua lanterna, constatou que ele portava um revólver apontado para seu colega de farda e, diante da ameaça à vida do parceiro, efetuou dois disparos na direção dele.
Ainda segundo o relato dos agentes no BO, o jovem reagiu direcionando a arma contra o policial que atirou, que respondeu com mais um disparo. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) de Pereiras, mas não resistiu. O segundo homem foi ouvido e liberado.
A Polícia Científica foi acionada para perícia e exame residuográfico no suspeito, que foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. Além da moto onde estava a dupla, armas de fogo e munições dos envolvidos foram apreendidas. O caso será apurado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu.