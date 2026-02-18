Política e Carnaval

Ao contrário do que prega o velho ditado popular, a vida política não começa após o Carnaval. Ela segue em atividade em todos os lugares, todos os dias, inclusive na passarela do samba. Na Sapucaí, a polêmica sobre o enredo da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula e dividiu opiniões, até mesmo entre os petistas e membros do governo.

Estela no Guinness

Em Bauru, poucos vereadores deram as caras na avenida Jorge Zaiden nos dois dias de desfiles muito bem organizados pela Secretaria de Cultura. Para compensar a ausência dos colegas, e não por isso evidentemente, a vereadora Estela Almagro (PT) realizou uma façanha digna do Guinness Book: desfilou nas seis escolas de samba e nos dois blocos que se apresentaram ao público.

A mil por hora

Aliás, não é de hoje que a vereadora, pré-candidata a deputada estadual, dá demonstrações seguidas de muito fôlego e disposição de estar em diferentes ambientes sociais. Ela deverá ser a única candidata do PT neste ano em Bauru e região. Foi a mais votada para a Câmara na eleição de 2024: 7.586 votos.