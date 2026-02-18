Política e Carnaval
Ao contrário do que prega o velho ditado popular, a vida política não começa após o Carnaval. Ela segue em atividade em todos os lugares, todos os dias, inclusive na passarela do samba. Na Sapucaí, a polêmica sobre o enredo da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula e dividiu opiniões, até mesmo entre os petistas e membros do governo.
Estela no Guinness
Em Bauru, poucos vereadores deram as caras na avenida Jorge Zaiden nos dois dias de desfiles muito bem organizados pela Secretaria de Cultura. Para compensar a ausência dos colegas, e não por isso evidentemente, a vereadora Estela Almagro (PT) realizou uma façanha digna do Guinness Book: desfilou nas seis escolas de samba e nos dois blocos que se apresentaram ao público.
A mil por hora
Aliás, não é de hoje que a vereadora, pré-candidata a deputada estadual, dá demonstrações seguidas de muito fôlego e disposição de estar em diferentes ambientes sociais. Ela deverá ser a única candidata do PT neste ano em Bauru e região. Foi a mais votada para a Câmara na eleição de 2024: 7.586 votos.
Nelson Dabus
Enquanto isso, a novidade no quadro pré-eleitoral bauruense é o médico Nelson Dabus, recém-anunciado pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, que ressurge com um nome novo e que já nasce com apoios importantes, como o do ex-deputado Pedro Tobias. Nelson é sobrinho-neto do ex-deputado estadual por Bauru nos anos 70 a 80 Abrahim Dabus.
Papel do Estado
Em uma de suas páginas na Internet, Nelson Dabus escreve: “Acredito na força da educação, na importância da segurança pública, na gestão responsável da economia e no uso inteligente de tecnologia (big data e IA) para fazer o estado funcionar melhor. Quero colocar essa vivência de plantão a serviço da sociedade — transformando experiência em resultados concretos para as famílias paulistas”.
Sessão rápida
A sessão da Câmara Municipal será realizada nesta quinta-feira (19) a partir das 13h. Apenas um processo estará em discussão: um veto parcial encaminhado pela prefeita Suéllen Rosim (PSD). O veto refere-se ao artigo 4º do Autógrafo n.º 8.091, que autorizou o Executivo a efetivar repasse de recursos públicos para as entidades Aelesab e Associação Elas. Prevê-se que a reunião será rápida.
O assunto
Na tribuna da Câmara, o que deve esquentar a sessão, pelo menos nos discursos da oposição, é o recente reajuste da tarifa de água em Bauru, de 7,8%, anunciado pelo governo municipal no último sábado, data em que foi publicado no Diário Oficial. Tanto este quanto o reajuste anterior (10,5%), de janeiro de 2025, que somam cerca de 15%, superam a inflação dos anos a que se referem (2-24 e 2025), que foi de 9,3%. O reajuste de sábado impactará nos custos da concessão do esgoto.
Recomposição
O governo argumenta que "é importante considerar que em governos anteriores não teve recomposição da inflação em alguns anos, o que levou o DAE a perder capacidade de investimento. Mesmo os últimos reajustes, que consideraram a inflação e mais um pouco, foram menores até do que o necessário".