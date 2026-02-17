Duartina - Um homem de 25 anos, procurado pela Justiça por não retornar de uma saída temporária, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), no início da manhã desta terça-feira (17), em Duartina (38 quilômetros de Bauru), suspeito de tentar estuprar uma mulher de 36 anos.
Segundo o registro policial, o fato ocorreu por volta das 7h10, na avenida Aureliano Aredes, na região central da cidade. A vítima contou à PM que seguia pela via quando o suspeito a abordou e anunciou roubo.
Quando viu que ela não tinha nenhum objeto de valor, ainda de acordo com o registro policial, ele passou a empurrá-la até uma área de pasto, onde tentou retirar suas roupas, dizendo que iria estuprá-la e matá-la.
A presença de populares nas imediações fez com que o homem desistisse da ação criminosa e fugisse pelo mato. A PM foi acionada e, após diligências, ele foi localizado e preso na região do Eco Parque Ciro Simão.
Consulta feita pela polícia nos sistemas de segurança revelou que o suspeito era procurado pela Justiça. Ele foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru e autuado em flagrante por tentativa de estupro.