17 de fevereiro de 2026
CHECK-IN

JCNETFOLIA 2026 – 2ª Noite: Desfile na Avenida Jorge Zaiden

Por Mavi Bertotti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fotos: André Sandeiro
André Sandeiro
Desfile na Avenida Jorge Zaiden
Desfile na Avenida Jorge Zaiden

A segunda noite dos desfiles de Carnaval de Bauru entregou alegria, emoção e muita folia! O palco para essa grande festa foi a avenida Jorge Zaiden, com apresentação de quatro escolas e blocos de samba da cidade.

O Camarote JCNETFOLIA também foi destaque ao receber convidados, autoridades e patrocinadores para celebrar a força e tradição do Carnaval bauruense.

Apoiam o JCNET FOLIA: Instituto Markinho Souza, Concilig, Bebidas Conquista, Essencial Container, Unimed Bauru, Clínica InSer, Jalovi, Lume Light, Old West Premium Burguer, Croissant & CIA, Gela Beer House, Gran Prime Automóveis, GR Produções e Eventos, Vero Internet, Mantovani Buffet e Colônia Chopp.

Agradecimento especial à Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura.

VEJA AS FOTOS ABAIXO:

