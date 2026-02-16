16 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NA MARECHAL RONDON

Bauru: garupa tentou retirar linha de pipa do pescoço de jovem

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp/Reprodução
Acidente ocorreu no quilômetro 342 mais 650 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do viaduto sobre a avenida Nuno de Assis
Acidente ocorreu no quilômetro 342 mais 650 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do viaduto sobre a avenida Nuno de Assis

A passageira da moto conduzida pelo jovem de 24 anos que morreu na tarde deste domingo (15), na altura do quilômetro 342 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, nas proximidades do viaduto sobre a avenida Nuno de Assis, tentou desenroscar a linha de pipa do pescoço dele logo após o impacto e chegou a cortar a mão. Ela também controlou a moto ao perceber que ele estava perdendo os sentidos e conseguiu desviar para o acostamento, onde ambos caíram.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o jovem, posteriormente identificado como Luiz Gustavo Borges Capobianco, trafegava pela rodovia em uma Honda CG Titan no sentido Interior-Capital quando, por volta das 14h, foi surpreendido pela linha de pipa, que atingiu a sua região cervical.

A passageira, de 24 anos, relatou à polícia que tentou desenroscar a linha do capacete do condutor e sofreu um corte na mão durante a ação. Na sequência, ela disse que ele começou a perder forças e ela assumiu o controle da moto, direcionando o veículo para o acostamento, onde eles caíram.

Após a queda, a jovem constatou que o motociclista apresentava uma grave lesão no pescoço, com intenso sangramento. O atendimento inicial foi prestado por equipe de socorristas da concessionária Via Rondon. Posteriormente, o Samu foi acionado e atestou o óbito de Luiz Gustavo no local.

A passageira da moto foi socorrida com lesões leves. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia e o caso foi registrado no plantão policial como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários