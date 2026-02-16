A passageira da moto conduzida pelo jovem de 24 anos que morreu na tarde deste domingo (15), na altura do quilômetro 342 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, nas proximidades do viaduto sobre a avenida Nuno de Assis, tentou desenroscar a linha de pipa do pescoço dele logo após o impacto e chegou a cortar a mão. Ela também controlou a moto ao perceber que ele estava perdendo os sentidos e conseguiu desviar para o acostamento, onde ambos caíram.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o jovem, posteriormente identificado como Luiz Gustavo Borges Capobianco, trafegava pela rodovia em uma Honda CG Titan no sentido Interior-Capital quando, por volta das 14h, foi surpreendido pela linha de pipa, que atingiu a sua região cervical.

A passageira, de 24 anos, relatou à polícia que tentou desenroscar a linha do capacete do condutor e sofreu um corte na mão durante a ação. Na sequência, ela disse que ele começou a perder forças e ela assumiu o controle da moto, direcionando o veículo para o acostamento, onde eles caíram.