A passageira da moto conduzida pelo jovem de 24 anos que morreu na tarde deste domingo (15), na altura do quilômetro 342 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, nas proximidades do viaduto sobre a avenida Nuno de Assis, tentou desenroscar a linha de pipa do pescoço dele logo após o impacto e chegou a cortar a mão. Ela também controlou a moto ao perceber que ele estava perdendo os sentidos e conseguiu desviar para o acostamento, onde ambos caíram.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o jovem, posteriormente identificado como Luiz Gustavo Borges Capobianco, trafegava pela rodovia em uma Honda CG Titan no sentido Interior-Capital quando, por volta das 14h, foi surpreendido pela linha de pipa, que atingiu a sua região cervical.
A passageira, de 24 anos, relatou à polícia que tentou desenroscar a linha do capacete do condutor e sofreu um corte na mão durante a ação. Na sequência, ela disse que ele começou a perder forças e ela assumiu o controle da moto, direcionando o veículo para o acostamento, onde eles caíram.
Após a queda, a jovem constatou que o motociclista apresentava uma grave lesão no pescoço, com intenso sangramento. O atendimento inicial foi prestado por equipe de socorristas da concessionária Via Rondon. Posteriormente, o Samu foi acionado e atestou o óbito de Luiz Gustavo no local.
A passageira da moto foi socorrida com lesões leves. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia e o caso foi registrado no plantão policial como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.