A concessionária ViaRondon realizará nesta segunda-feira (16), das 8h às 17h, interdição da faixa 2 (direita) da via marginal leste (sentido Capital) da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura da avenida Duque de Caxias, em Bauru. A intervenção é necessária para a execução de reparo no dispositivo de drenagem, com o objetivo de garantir melhores condições de segurança e trafegabilidade aos usuários.

Durante a realização dos serviços, o fluxo de veículos seguirá pela faixa 1 (esquerda), e o trecho estará devidamente sinalizado. Além disso, a rua Capitão Alcides operará em sentido único de circulação na altura do quarteirão 6, apenas para saída da marginal no sentido bairro.

Os motoristas que estiverem na rua Capitão Alcides e que pretendem acessar a via marginal deverão antecipar a saída e utilizar a rua Goiás, no sentido da avenida Duque de Caxias.