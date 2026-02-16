16 de fevereiro de 2026
Marginal leste da Rondon, altura da Duque, será fechada nesta 2.ª

Por | da Redação
A concessionária ViaRondon realizará nesta segunda-feira (16), das 8h às 17h, interdição da faixa 2 (direita) da via marginal leste (sentido Capital) da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura da avenida Duque de Caxias, em Bauru. A intervenção é necessária para a execução de reparo no dispositivo de drenagem, com o objetivo de garantir melhores condições de segurança e trafegabilidade aos usuários.

Durante a realização dos serviços, o fluxo de veículos seguirá pela faixa 1 (esquerda), e o trecho estará devidamente sinalizado. Além disso, a rua Capitão Alcides operará em sentido único de circulação na altura do quarteirão 6, apenas para saída da marginal no sentido bairro.

Os motoristas que estiverem na rua Capitão Alcides e que pretendem acessar a via marginal deverão antecipar a saída e utilizar a rua Goiás, no sentido da avenida Duque de Caxias.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização implantada no local e reduzirem a velocidade ao se aproximarem da área em manutenção. Em caso de condições climáticas adversas, os serviços poderão ser reprogramados.

