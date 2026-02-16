Apesar de muitas pessoas estarem de folga nesta segunda-feira (16), retornando ao trabalho somente na quarta-feira (18), o expediente em vários setores segue normalmente. Veja o que funciona neste período de segunda a quarta-feira
As agências bancárias só retomarão o atendimento ao público às 12h da Quarta-feira de Cinzas (18), assim como os serviços federais, estaduais e municipais. O expediente da Prefeitura será retomado às 12h de quarta-feira (18). No entanto, os serviços essenciais, como saúde (PS e UPAs) e coleta de lixo, estão funcionando.
EMDURB
A Emdurb está em expediente administrativo normal nesta segunda-feira (16) e na quarta-feira (18), sem funcionamento na terça-feira (17). Estão mantidos os serviços essenciais, como a coleta de lixo orgânico, o Terminal Rodoviário e o Aeródromo, a Fiscalização de Trânsito (GOT), o Setor de Implantação e Manutenção
Semafórica, os Cemitérios Municipais e a Funerária. Vale ressaltar que, nos bairros onde a coleta é realizada às terças, quintas e sábados, haverá coleta normal na terça-feira.
FEIRAS LIVRES
As feiras livres funcionam normalmente todos os dias. A feira livre da avenida Jorge Zaiden terá mudança de endereço nesta terça-feira (17), das 16h às 21h, e será realizada no quarteirão 2 da rua Victor Curvello de Ávila Santos (atrás do Flamboyant).
PARQUES MUNICIPAIS
Zoológico
Segunda-feira, terça-feira e quarta-feira – das 8h às 16h.
Jardim Botânico
Todos os dias – das 8h às 16h.
Horto Florestal
Área de lazer externa – aberta todos os dias, das 7h às 17h.
Trilhas internas – Fechadas na segunda-feira e terça-feira; e abertas na quarta-feira, das 12h às 16h. O Centro de
Educação Ambiental retoma as atividades na quarta-feira, às 12h.
Bosque da Comunidade
Todos os dias – das 7h às 17h30.
ECOPONTOS
Os Ecopontos estão fechados nesta segunda-feira e terça-feira, funcionando na quarta-feira, das 7h às 19h.
ECOVERDE
O Ecoverde retoma o atendimento na quarta-feira, das 8h às 11h45 e das 13h às 17h.
ATERRO SANITÁRIO
O aterro sanitário funciona nesta segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, das 8h às 11h45 e das 13h às 17h. O local recebe massa verde, como galhos e folhas de árvores, e volumosos, como móveis velhos.
COLETA SELETIVA
A coleta seletiva funciona normalmente nesta segunda-feira e quarta-feira e fica suspensa na terça-feira (17).
COMÉRCIO
Quem quiser ir às compras poderá visitar os dois shoppings de Bauru, as lojas do comércio central, da Zona Sul e dos bairros. As lojas e a praça de alimentação do Bauru Shopping terão expediente das 10h às 22h todos os dias desta semana. No mesmo horário, também funcionarão as lojas do Boulevard Shopping, com praça de alimentação e lazer abertos das 11h às 22h.
As lojas do Calçadão da Rua Batista de Carvalho abrem normalmente nesta segunda-feira, das 9h às 18h. Na terça-feira, a abertura é facultativa para cada lojista, assim como na quarta-feira, quando cada um poderá escolher se abre às 9h ou às 12h.
TRANSPORTE COLETIVO
• Dia 16/02 (segunda-feira) – as linhas operam com a tabela de sábado.
• Dia 17/02 (terça-feira) – as linhas operam com a tabela de domingo e feriado.
• Dia 18/02 (quarta-feira) – as linhas operam com a tabela de dia útil.
A partir das 19h desta segunda-feira, será disponibilizada uma linha especial para atendimento ao desfile de Carnaval, com saída do quarteirão 6 da avenida Rodrigues Alves, desembarque na avenida Orlando Ranieri, próximo à rua Sebastião Pregnolato. A mesma linha fará o trajeto inverso, da avenida Orlando Ranieri até a avenida Rodrigues Alves.
Além da linha especial, os usuários que desejarem se deslocar para a região da avenida Jorge Zaiden também poderão utilizar as seguintes linhas já existentes:
• Dutra – Ipmet/Unesp
• Unesp/CTI – Jardim Ouro Verde
• Unesp/Camélias – Falcão/ITE
• Isaura Pitta Garmes – Unesp/CTI
• Jardim Rosa Branca/Nova Esperança I – Vila Tecnológica
• Flamboyants/Jardim Contorno – Edson F. Silva
SAÚDE
Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto-Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelas quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades de Saúde da Família (USF) retornam ao atendimento ao público na quarta-feira (18), às 12h.
CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.
DAE
Assim como os demais órgãos públicos, o DAE retorna ao expediente normal às 12h de quarta-feira (18). Os casos de vazamento de água e esgoto no município, bem como pedidos de caminhão-pipa, podem ser comunicados ao Serviço de Atendimento ao Público pelo telefone 0800-771 0195, que recebe ligações de telefone fixo e celular, ou pelos números 3235-6140 e 3235-6179, para chamadas feitas por aparelho celular. O atendimento ocorre 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados. Equipes técnicas de manutenção trabalham em esquema de plantão para atender às demandas emergenciais.
POUPATEMPO
O Poupatempo está fechado nesta segunda e terça-feira, retornando na quarta-feira, às 12h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.
COHAB
A Cohab também retoma o funcionamento na quarta-feira (18), às 13h.
PROGRAMA BOM PRATO
O funcionamento volta ao normal a partir de quarta-feira (18).