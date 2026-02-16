Apesar de muitas pessoas estarem de folga nesta segunda-feira (16), retornando ao trabalho somente na quarta-feira (18), o expediente em vários setores segue normalmente. Veja o que funciona neste período de segunda a quarta-feira

As agências bancárias só retomarão o atendimento ao público às 12h da Quarta-feira de Cinzas (18), assim como os serviços federais, estaduais e municipais. O expediente da Prefeitura será retomado às 12h de quarta-feira (18). No entanto, os serviços essenciais, como saúde (PS e UPAs) e coleta de lixo, estão funcionando.

EMDURB

A Emdurb está em expediente administrativo normal nesta segunda-feira (16) e na quarta-feira (18), sem funcionamento na terça-feira (17). Estão mantidos os serviços essenciais, como a coleta de lixo orgânico, o Terminal Rodoviário e o Aeródromo, a Fiscalização de Trânsito (GOT), o Setor de Implantação e Manutenção

Semafórica, os Cemitérios Municipais e a Funerária. Vale ressaltar que, nos bairros onde a coleta é realizada às terças, quintas e sábados, haverá coleta normal na terça-feira.