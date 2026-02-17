A Polícia Civil indiciou por homicídio o motorista que dirigia o ônibus que tombou e deixou seis mortos nesta segunda-feira (16), em Marília (100 quilôemtros de Bauru).

O homem, 41 anos, foi indiciado e está internado sob escolta. O condutor, que não teve a identidade revelada, deu entrada em um hospital da região em estado grave após o acidente e ainda aguarda ter alta médica.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Seccional de Marília. Investigadores registraram a ocorrência como homicídio, lesão corporal e localização/apreensão de veículo.

O indiciado e um outro motorista revezavam a direção do coletivo. O que estava descansando no momento do tombamento não resistiu e morreu no local.

O ônibus não tinha autorização para fazer a viagem interestadual. Ele só poderia viajar dentro do Maranhão, conforme apurou a PRF com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

O veículo levava trabalhadores rurais. Ainda de acordo com a corporação, eles tinham vindo do Maranhão e iam em direção a Santa Catarina para realizar colheita de maçãs.

Seis pessoas morreram no local e 48 pessoas ficaram feridas. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo disse que aqueles em estado grave foram levados ao Hospital das Clínicas de Marília, enquanto os com ferimentos leves foram encaminhados para outras unidades de saúde do município.

Pneu do transporte coletivo teria furado. O equipamento do lado esquerdo do coletivo acabou estourando e causou o tombamento. A SSP, no entanto, afirmar que as causas ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.