Botucatu - "Então me mata, me mata vai". Foi esse grito de uma mulher, vindo de dentro de uma casa, que alertou guardas civis municipais em patrulhamento pelo bairro Rio Bonito, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na noite deste sábado (14), e evitou que ela continuasse sendo agredida pelo companheiro, que foi preso em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), quando a equipe da GCM ouviu o grito, entrou na residência e flagrou a vítima, de 46 anos, no chão, aparentemente desacordada e zonza, com lesões visíveis nas regiões da face e das costas, e o seu companheiro, de 36 anos, próximo.

Ela contou que o suspeito invadiu sua casa após ingerir bebida alcoólica com medicamentos e passou a lhe agredir com socos e chutes, além de tentar enforcá-la, dizendo que iria matá-la. Durante as tentativas de enforcamento, a mulher disse que perdeu os sentidos duas vezes.