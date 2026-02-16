Jaú - Um homem de 48 anos foi socorrido com ferimentos, na noite deste domingo (15), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após tentar defender uma mulher em meio a uma discussão, cair da moto que conduzia e ter o braço atingido por um carro, que deixou o local sem prestar socorro.

Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o fato ocorreu por volta das 21h, na avenida do Café, e que o homem permaneceu internado na Santa Casa da cidade. O estado de saúde dele não foi informado pela pasta.

"De acordo com o relato de uma testemunha, o homem havia tentado defender uma mulher que estava discutindo com o filho quando se desequilibrou da motocicleta onde estava e caiu na via, tendo o braço atingido por um carro que passava no local", conta.