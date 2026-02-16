Botucatu - Uma idosa de 76 anos teve a residência invadida neste fim de semana, no Centro de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), e foi mantida refém por três assaltantes, que fugiram levando joias, dinheiro, iPhone 17 e o sistema DVR das câmeras de segurança. Um suspeito, de 19 anos, foi localizado por equipes da Polícia Militar (PM) e preso em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o roubo ocorreu no sábado (14), por volta das 17h40. A vítima contou à polícia que foi surpreendida pelo trio dentro de sua casa, ameaçada e teve os pertences roubados. Durante a ação, a mulher sofreu escoriações na face.

Com base nas características e vestimentas de dois dos autores, a PM localizou um suspeito, que corria no momento da abordagem. Segundo o registro policial, ele informou que estaria com dois homens, mas não forneceu informações sobre os supostos comparsas.