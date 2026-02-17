Após anos de reivindicações, a rua Francisco Van Der Mass, no Jardim Contorno, em Bauru, passará por obras de recapeamento. A rua é importante artéria entre a avenida Nações Unidas e a região do Jardim Cruzeiro do Sul e do Marambá, uma das que mais crescem em Bauru atualmente. A Prefeitura irá revitalizar oito quadras da via, no trecho entre as ruas Sebastião Pregnolato e a avenida Nações Unidas.

Os recursos para a obra somam R$ 650 mil e foram viabilizados por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Arnaldo Jardim, com articulação do vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante).

“Agradeço ao deputado Arnaldo Jardim, que destinou essas duas emendas: a primeira, de R$ 250 mil, cuja licitação já ocorreu e foi publicada no Diário Oficial do dia 7, e os outros R$ 400 mil, cujo processo licitatório está em andamento”, afirmou o vereador. Segundo ele, as obras devem começar ainda neste mês. “Até antes do final do primeiro semestre teremos esse acesso todo recapeado, das quadras 7 a 14”, frisou.