O empate do Noroeste na noite deste domingo (15), em 3 a 3, diante do Primavera, em Indaiatuba, foi suficiente para a manutenção do time na Série A1 do Campeonato Paulista do ano que vem, mas não garantiu, via Paulistão, vaga no cenário nacional de 2027.

A partir do próximo dia 5 de abril, o Alvirrubro vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 com outros 95 clubes e precisa ficar entre os seis primeiros para subir de divisão, à Série C. Caso o Noroeste não obtenha esse êxito, ao menos a classificação para 3.ª fase (32 melhores) garante a Maquininha Vermelha na Série D de 2027.

Outra forma de os clubes estarem na Série D de 2027 ou na Copa do Brasil de 2027 será por meio da Copa Paulista deste ano. O campeão da competição da Federação escolhe a vaga que desejar, ficando para o vice-campeão a opção remanescente.

Formato de disputa da Série D