O empate do Noroeste na noite deste domingo (15), em 3 a 3, diante do Primavera, em Indaiatuba, foi suficiente para a manutenção do time na Série A1 do Campeonato Paulista do ano que vem, mas não garantiu, via Paulistão, vaga no cenário nacional de 2027.
A partir do próximo dia 5 de abril, o Alvirrubro vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 com outros 95 clubes e precisa ficar entre os seis primeiros para subir de divisão, à Série C. Caso o Noroeste não obtenha esse êxito, ao menos a classificação para 3.ª fase (32 melhores) garante a Maquininha Vermelha na Série D de 2027.
Outra forma de os clubes estarem na Série D de 2027 ou na Copa do Brasil de 2027 será por meio da Copa Paulista deste ano. O campeão da competição da Federação escolhe a vaga que desejar, ficando para o vice-campeão a opção remanescente.
Formato de disputa da Série D
Do Estado de São Paulo, disputarão em 2026 o Noroeste, a Portuguesa, o Velo Clube e o XV de Piracicaba.
Primeira fase: as 96 equipes são divididas em 16 grupos, com seis clubes cada, seguindo a distribuição geográfica e jogando entre si em turno e returno, totalizando 10 rodadas. Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam para a fase seguinte.
Segunda fase: é disputada pelas 64 equipes classificadas na primeira fase, em sistema eliminatório (mata-mata), com partidas de ida e volta.
Terceira fase e semifinal: são disputadas em confrontos eliminatórios de ida e volta. A partir daí, formam os semifinalistas. E os dois vencedores dos playoffs com os eliminados nas quartas de final garantem o acesso à Série C de 2027. O campeão ingressará diretamente na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.