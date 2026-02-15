Uma mulher morreu, na noite deste sábado (14), em Bauru, após ser atingida por uma motocicleta nas imediações de um centro de compras na rua Marcondes Salgado, no bairro Chácara das Flores.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima morava sozinha nas proximidades e, ao tentar atravessar a rua, por razões a serem esclarecidas, acabou sendo atropelada pela moto.

Ela foi atendida por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois.