A primeira noite dos desfiles das escolas e blocos de samba de Bauru foi cheia de alegria na Avenida Jorge Zaiden! Teve muita música, brilho e animação do começo ao fim.
O Camarote JCNETFOLIA também foi destaque, recebendo convidados, autoridades e patrocinadores para celebrar essa grande festa da nossa cidade.
O JCNET FOLIA tem o apoio: Instituto Markinho Souza, Concilig, Bebidas Conquista, Essencial Container, Unimed Bauru, Clínica InSer, Jalovi, Lume Light, Old West Premium Burguer, Croissant & CIA, Gela Beer House, Gran Prime Automóveis, GR Produções e Eventos, Vero Internet, Mantovani Buffet e Colônia Chopp.
Agradecimento especial à Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura.
