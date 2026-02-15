16 de fevereiro de 2026
JCNETFOLIA – 1ª Noite: Desfile na Avenida Jorge Zaiden

Por Vinicius Pereira | Da Redação
Lucas DiFlora
A primeira noite dos desfiles das escolas e blocos de samba de Bauru foi cheia de alegria na Avenida Jorge Zaiden! Teve muita música, brilho e animação do começo ao fim.

O Camarote JCNETFOLIA também foi destaque, recebendo convidados, autoridades e patrocinadores para celebrar essa grande festa da nossa cidade.

O JCNET FOLIA tem o apoio: Instituto Markinho Souza, Concilig, Bebidas Conquista, Essencial Container, Unimed Bauru, Clínica InSer, Jalovi, Lume Light, Old West Premium Burguer, Croissant & CIA, Gela Beer House, Gran Prime Automóveis, GR Produções e Eventos, Vero Internet, Mantovani Buffet e Colônia Chopp.

Agradecimento especial à Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura.

VEJA AS FOTOS ABAIXO:

