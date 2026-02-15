Pederneiras - Na manhã deste domingo (15), como parte da Operação Carnaval, durante patrulhamento preventivo ostensivo, equipe da Polícia Militar Ambiental foi acionada para resgatar uma onça parda que acabou ficando presa acidentalmente em uma gaiola no interior de um sítio localizado no Distrito de Guaianás, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).

Em atuação conjunta, técnica e coordenada, com apoio do Corpo de Bombeiros, a PM Ambiental conta que foi realizado o manejo especializado do animal silvestre, observando-se protocolos técnicos aplicáveis à contenção e salvaguarda de grandes mamíferos carnívoros.

"A operação consistiu na contenção segura do animal e sua transferência criteriosa da armadilha para caixa de transporte apropriada a fim de mitigar riscos tanto à integridade física da equipe quanto ao bem-estar do espécime", diz a corporação, por meio de nota à imprensa.