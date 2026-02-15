Uma lancha pegou fogo na manhã deste domingo (15), na prainha de Arealva, e deixou em pânico as pessoas que estavam na embarcação e também os frequentadores da prainha.

Segundo informações preliminares, uma criança sofreu queimadura na perna e um adulto teve queimadura no braço. Vídeos que circulam na Internet e na página Arealva Informações mostram muita fumaça no momento do incêndio. A vítimas foram socorridas pelo Samu.

Tudo indica que a embarcação foi consumida pelo fogo. Ainda não há boletim de ocorrência (BO) sobre o caso.