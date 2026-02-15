Uma colisão frontal no início da tarde deste domingo (15) deixou 8 pessoas feridas na rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), a Jaú/Barra, perto do acesso a Barra Bonita (76 quilômetros de Bauru). O acidente aconteceu entre um GM Ônix, que seguia no sentido Igaraçu do Tietê, e um GM/Prisma, que trafegava em direção a Jaú,

Segundo informações da Polícia Rodoviária, cinco ocupantes do Ônix e três do Prisma foram socorridos com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros e por ambulâncias do município. Equipes da concessionária responsável, a Via-Paulista, também participaram do resgate.

No site da Artesp tem o registro do acidente e das vítimas, mas não consta a dinâmica da colisão frontal entre os dois carros.