15 de fevereiro de 2026
HOMEM DE 34 ANOS

Acidente mata motociclista na Bauru-Marília em Duartina


Motociclista teria perdido o controle de direção
Um motociclista de 34 anos morreu na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a Bauru-Marília (SP-294), no km 377, em Duartina (45 quilômetros de Bauru), por volta das 7h30 da manhã deste domingo (15). A Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros estiveram no local, assim como equipes da concessionária Eixo, responsável pelo trecho.

Segundo o site da Artesp, o condutor teria perdido o controle de direção e batido a moto contra dispositivos de sinalização. Com o impacto, ele foi jogado contra uma ribanceira. A placa da moto é da cidade de Ourinhos.

A Polícia Científica realizou a perícia no local para investigar as causas do acidente.

