15 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
OPERAÇÃO CARNAVAL

Blitz em Agudos realiza 387 testes de alcoolemia


| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Fiscalização teve foco na prevenção da condução de veículos sob influência de álcool.
Fiscalização teve foco na prevenção da condução de veículos sob influência de álcool.

Uma operação conjunta de fiscalização da Polícia Militar (PM) e o Detran realizaram, no município de Agudos, uma operação conjunta de fiscalização com foco na prevenção da condução de veículos sob influência de álcool. Durante a ação, foram realizados 387 testes de alcoolemia e 12 autos de infração de trânsito (AITs) lavrados.

A iniciativa faz parte das ações permanentes voltadas à promoção da segurança viária, à redução de acidentes e, principalmente, à preservação da vida.

A atuação integrada reforça a presença institucional, assegura o cumprimento da legislação e contribui para um trânsito mais seguro, responsável e humano.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários