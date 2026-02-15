Uma operação conjunta de fiscalização da Polícia Militar (PM) e o Detran realizaram, no município de Agudos, uma operação conjunta de fiscalização com foco na prevenção da condução de veículos sob influência de álcool. Durante a ação, foram realizados 387 testes de alcoolemia e 12 autos de infração de trânsito (AITs) lavrados.

A iniciativa faz parte das ações permanentes voltadas à promoção da segurança viária, à redução de acidentes e, principalmente, à preservação da vida.

A atuação integrada reforça a presença institucional, assegura o cumprimento da legislação e contribui para um trânsito mais seguro, responsável e humano.