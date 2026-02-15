Pederneiras - Um motorista de 24 anos e um passageiro de 27 anos sofreram ferimentos graves, no início da manhã deste domingo (15), após colisão de um GM Astra contra uma placa de sinalização e um barranco no trevo de acesso à Usina São José, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).
Os dois foram socorridos e passariam por cirurgias na Santa Casa da cidade. O motorista teria sofrido fratura no quadril e, o passageiro, uma fratura no pé direito.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), não foram encontrados vestígios de ingestão de bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes no carro, mas o condutor do veículo teria se recusado a realizar o teste de etilômetro e informado que havia ingerido cinco latas de cerveja.
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e apontar as causas do acidente.