15 de fevereiro de 2026
EM PEDERNEIRAS

Colisão de carro contra placa e barranco deixa 2 feridos graves

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Pederneiras - Um motorista de 24 anos e um passageiro de 27 anos sofreram ferimentos graves, no início da manhã deste domingo (15),  após colisão de um GM Astra contra uma placa de sinalização e um barranco no trevo de acesso à Usina São José, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).

Os dois foram socorridos e passariam por cirurgias na Santa Casa da cidade. O motorista teria sofrido fratura no quadril e, o passageiro, uma fratura no pé direito.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), não foram encontrados vestígios de ingestão de bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes no carro, mas o condutor do veículo teria se recusado a realizar o teste de etilômetro e informado que havia ingerido cinco latas de cerveja.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e apontar as causas do acidente.

