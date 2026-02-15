As alterações gastrointestinais estão entre os quadros mais frequentes na rotina veterinária e representam um desafio recorrente nos atendimentos aos pets. Estimativas globais* indicam que esses distúrbios são o principal motivo das consultas, correspondendo a cerca de 27% dos atendimentos, reforçando a relevância do tema e a necessidade de abordagens nutricionais adequadas.

Mais do que um sistema responsável pela digestão, o trato gastrointestinal exerce funções fundamentais para a saúde e o bem-estar dos animais. Ele atua diretamente na digestão e absorção de nutrientes, no equilíbrio hídrico e eletrolítico, na proteção imunológica do organismo e no suporte ao microbioma intestinal.

SISTEMA DIGESTIVO