O Teatro Municipal de Bauru será palco do espetáculo "O Veneno do Teatro", comédia dramática de 70 minutos protagonizada por Osmar Prado e Maurício Machado, nos dias 21 e 22 de fevereiro. As sessões acontecem no sábado (21), às 20h, e no domingo (22), às 18h, com classificação indicativa de 14 anos. Os ingressos já estão à venda pelo site www.megabilheteria.com e na loja Roth (avenida Getúlio Vargas, 2-10).

A montagem é marcada por um intenso duelo cênico, baseado no texto do dramaturgo espanhol Rodolfo Sirera, um dos nomes mais respeitados da dramaturgia contemporânea europeia, informa a divulgação do evento. A direção brasileira é assinada por Eduardo Figueiredo, responsável por sucessos de público e crítica no teatro nacional. O espetáculo conta ainda com música ao vivo, executada ao violoncelo por Rafa Ducelli.

Reconhecida internacionalmente, a obra já foi encenada em mais de 60 países e se apresenta como um thriller psicológico que discute temas universais como ética, estética, poder, máscaras sociais e os limites entre realidade e ficção. Na trama, um ator consagrado é convidado por um excêntrico marquês para interpretar uma peça e acaba envolvido em um jogo psicológico cruel, no qual passa a ser manipulado pelo anfitrião, conforme a sinopse.