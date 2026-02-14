"Pega ladrão!" Foram gritos desse tipo que chamaram a atenção de policiais militares durante patrulhamento ostensivo pela rua Bernardino de Campos, na Vila Souto, na tarde de sexta-feira (13). Os policiais prenderam o suspeito de furto, de 40 anos de idade, que já tinha uma furadeira na mochila junto com outras ferramentas.

A equipe deu a volta no quarteirão e entrou no imóvel de onde vinham os gritos, quando viu o suspeito detido por populares, que utilizava força física para contê-lo.

Os populares deixaram o local e ficaram apenas o dono da casa e o suspeito, que, segundo o boletim de ocorrência (BO), admitiu informalmente que adentrou o imóvel com a intenção de subtrair ferramentas e quaisquer outros objetos que conseguisse.

Segundo o dono da casa, o suspeito tentou fugir ao ser descoberto e o agrediu com socos e chutes, momento em que ele foi ajudado por populares.